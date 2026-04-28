3月21日から恵比寿の東京都写真美術館で開催中の「養老孟司と小檜山賢二の虫展」。昆虫の微細な特徴を巨大なスケールで映し出すこの展覧会のアンバサダーに就任したのは、俳優の片田陽依（ひより）さん（21）だ。片田さんは自身のYouTubeチャンネル「ひよりの虫日記」で虫の生態や魅力を発信する“虫プロデューサー”として活動している。解剖学者の養老孟司さん（88）とは初対面だが、虫を愛する者同士の会話は尽きることなく続