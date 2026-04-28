◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが２７日（日本時間２８日）、ドジャースの本拠地・ドジャースタジアムを訪れ、米国国歌演奏した。この日のマーリンズ戦は「ＪａｐａｎｅｓｅＨｅｒｉｔａｇｅＮｉｇｈｔ」として開催されている。試合前、報道陣の取材に応じたＹＯＳＨＩＫＩは「（山本選手が投げる）すごい日に招