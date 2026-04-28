忙しい朝に！握らずに作れる「切る」おにぎり お弁当や朝ごはんに大活躍のおにぎり。忙しい朝には1つ1つおにぎりを握る時間がもったいないと感じるときもありますよね。今回は握らずに作れる「切る」おにぎりのレシピをご紹介します。簡単にたくさんのおにぎりを作ることができるので、忙しい朝などにぜひ試してみてください。 ※ メイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました（撮影：クックパッドフォ