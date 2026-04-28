鈴木幹事長の発言自民党の鈴木俊一幹事長は12日の党大会後、連立政権の枠組み拡大に言及した。衆院では日本維新の会と合わせて与党は圧倒的な多数を誇るが、参院では過半数割れの状況のため、鈴木幹事長の発言はもっともなものだろう。取り込み対象とされる国民民主党や玉木雄一郎代表のことを自民党内はどう見ているのか、お伝えする。【写真を見る】「兄よりイケメン」玉木雄一郎氏の弟・秀樹氏鈴木幹事長は「政権基盤を安