学校の枠を越えて活動する大分県内の大学と高校の団体が合同で新規メンバーを募るイベントが大分市で行われました。 「おおいた合同新歓2026」と題したこのイベントは大分大学の学生団体が2025年から始めたものです。 2年目の開催となった26日は県内の大学生と高校生105人が参加。学校の枠を越えて活動する8つの団体がボランティア活動や廃校となった学校の校舎の活用などそれぞれの取り組む内容を紹介し新規メンバ}