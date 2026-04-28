日出生台演習場で戦車内で砲弾が破裂し自衛隊員4人が死傷した事故を受けて、4つの市民団体が27日、合同で記者会見を開き、第三者による原因究明などを求めました。 この事故は4月21日、陸上自衛隊の日出生台演習場で起きたものです。西部方面戦車隊の訓練中に砲弾が破裂し3人が死亡、1人が大けがをしました。現在、陸上自衛隊が事故調査委員会を設置し原因を調べています。 市民団体会見 この事故について、演