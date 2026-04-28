大分県日出町のハーモニーランドが開園35周年を迎え、26日セレモニーが行われました。 今後リゾート化も計画されていてその具体的な内容は6月に発表される予定です。 サンリオグループが手掛ける屋外型テーマパークハーモニーランド。 大型の観光施設として35年前の1991年4月26日に日出町に開園しました。 ハーモニーランド ◆サンリ