テレビ大分 Jリーグ特別大会に臨む大分トリニータは、25日、PK戦までもつれ込む接戦となりました。 連勝を目指すトリニータ、J3のFC琉球と対戦しました。 前半は相手に主導権を握られますが、得点を許さず、試合は0対0で折り返します。 迎えた後半、トリニータは宇津元のシュートなどで相手ゴールに迫りますが、均衡を破ることができず、試合はPK戦へ。 両チーム5人目ま