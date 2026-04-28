大分県内を拠点に活動する画家の北村直登さんの魅力を広く知ってもらおうと大分市の企業が支援して、いま、福岡市で作品展が開かれています。 福岡市 鮮やかな色彩と独特のタッチで動物などを描いた作品の数々。 展覧会が行われているのは福岡市の天神に2025年オープンした「ワン・フクオカ・ビルディング」です。 福岡市の再開発事業「天神ビッグバン」の目玉としてオープンしたこのビルの開業