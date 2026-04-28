「西京焼き」は魚や肉をみそに漬け込んで焼く、京都の伝統料理。上品な甘みと、みそ特有の香ばしさが感じられる一品です。手作りのハードルが高そうに感じますが、工程はとてもシンプル。ご家庭でも手軽にチャレンジできますよ。そこで今回は、西京焼きの人気レシピ8選をご紹介。定番の魚の西京焼きをはじめ、豆腐やイカを使用したレシピ、西京みそダレで野菜を楽しむアレンジなど、思わずご飯やお酒がすすむメニューが目白押しで