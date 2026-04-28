3年目を迎えた大型野外音楽フェス・ジゴロックが26日までの2日間、大分市で開催されました。 豪華アーティストたちによる圧巻のパフォーマンスを振り返ります。 ◆TOS刀祢優月アナウンサー 「青空に恵まれたきょうジゴロックの会場は多くの人で賑わっている」 3回目の開催となった「ジゴロック2026supported by ニカソー」。 大型野外音楽フェス・ジゴロック TOSが主催し25日から