子供たちに自然を大切にする気持ちを育んでもらおうと大分県豊後大野市の大野川で26日、アユの稚魚の放流が行われました。 豊後大野市 この取り組みは大分ライオンズクラブが3年前から行っているものです。 26日は、大分市の富士見が丘こども園の園児やその保護者などおよそ140人が参加。 豊後大野市犬飼町の大野川にアユの稚魚およそ2000匹を放流しました。 雨の中、参加者たちは稚魚をブルーシ
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