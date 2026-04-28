今週からゴールデンウィークが始まりますが、まずは観光の話題から。 大分県大分市の高崎山自然動物園で2026年最初の赤ちゃんザルが誕生し「ミラノ」と名付けられました。 母ザルに抱かれた赤ちゃんザル「ミラノ」 また、別府駅のすぐそばの飲食店などが立ち並ぶスポットがリニューアルしオープンを前に内覧会が行われました。 母ザルに抱かれた赤ちゃんザルが可愛らしい顔を覗かせ