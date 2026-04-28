【「月刊 flowers」6月号】 4月28日発売 価格：700円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「月刊 flowers」6月号を本日4月28日に発売した。価格は700円。デジタル版も同時発売されている。 今号は渡瀬悠宇氏の作品2本立て号となっており、「ふしぎ遊戯」シリーズ最後の物語「ふしぎ遊戯 白虎仙記」が掲載。巻頭カラーでは新作読切「普通ってなんですか？」が登場