Image: Bright DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。おうち焼肉やたこパは楽しいものの、翌日の壁やカーテンに残る油っぽいニオイやベタつきといった“後始末の面倒さ”までセットなのがイヤですよね。消臭スプレーも解決策のひとつですが、そもそも原因を根本から対策するという手も。それを実現するのが「CORDLESS PORTABLE HOOD」。いわゆる