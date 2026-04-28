日東電工は大幅反落。２７日取引終了後、２６年３月期連結決算を発表。売上高は１兆２８１億円（前の期比１．４％増）、営業利益は１８３６億１５００万円（同１．１％減）だった。ＩＴ機器やハイエンドスマートフォンの生産台数が想定を上回り、バッテリー固定用電気剥離テープや光学フィルムなど各種製品の需要が増加した。一方、円高による減益要因もあった。 続く２７年３月期の売上高は１兆６５０億