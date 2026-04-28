トクヤマが３日ぶり大幅反落。同社は２８日午前９時、２６年３月期の連結決算を発表した。売上高は前の期比１．９％増の３４９４億７６００万円、経常利益は同２９．１％増の３８２億３００万円、最終利益は同５．１％減の２２２億５００万円だった。経常利益は過去最高となったが、売上高と各利益は従来の計画に対していずれも下振れして着地した。中東情勢を起因とする不確実性の高まりを背景に、２７年３月期の業績予想につい