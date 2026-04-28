ＩＮＰＥＸは反発。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が、日本時間２８日午前１０時過ぎ時点で１バレル＝９７ドル前後で推移している。２７日の清算値（終値に相当）は前週末比１．９７ドル高の９６．３７ドルだった。米国とイランの交渉への不透明感が強く、原油相場は高止まり状態が続く。米ニュースサイトのアクシオスが２６日に、イランがパキスタンを通じ、ホ