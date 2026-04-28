スカパーＪＳＡＴが持ち直し、上げ幅を拡大した。２８日午前１０時、持ち分法適用会社のＳｐａｃｅＣｏｍｐａｓｓが欧州エアバス子会社のエアバス・ディフェンス・アンド・スペースと光通信や地球観測ソリューションに関する協力に向けたＭＯＵ（覚書）を締結したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。覚書に基づき、高速・大容量で準リアルタイムの通信を可能とする光データリレー技術