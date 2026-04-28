永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）より、佐野史郎のインタビューコメントが公開された。 参考：山時聡真が『時すでにおスシ!?』で育む“自分の味”「普通さを武器にできる俳優に」 本作は、永作演じる子育てを卒業した待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり！ ロマンスあり！ おスシあり！ の完全オリジナルの人生応援ドラマ