開催：2026.4.28 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 0 - 5 [Rソックス] MLBの試合が28日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとRソックスが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。 4回表、6番 マルセロ・マイヤー 2球目を打ってセンターへのタ