マンチェスター・シティがプレミアリーグに対して日程変更を要請したようだ。27日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。アーセナルと熾烈な優勝争いを展開しているマンチェスター・シティ。シーズン終盤にかけて尻上がりに調子を上げると、第33節ではライバルとの直接対決を2−1で制し、続く第34節バーンリー戦にも勝利したことで遂に首位を奪還した。しかし、33試合消化時点での勝ち点と得失点差はまったく同じであり、歴