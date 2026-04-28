北中米W杯に開催国として臨むアメリカ代表は、自国開催という明確なアドバンテージを得て、長年にわたる強化の成果を問われる大会を迎える。これまで通算11回の出場を重ね、最高成績は第１回大会での３位。しばらく低迷期はあったが、近年は継続的に本大会へ進出し、５度のグループステージ突破を果たしてきた。なかでも2002年の日韓大会では、ランドン・ドノバンを擁してベスト８に進出し、組織的な守備と鋭いカウンターで世