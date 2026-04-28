大宝運輸 [名証Ｍ] が4月28日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比28.2％増の3億3200万円に伸びたが、27年3月期は前期比9.6％減の3億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は3200万円の黒字(前年同期は1100万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.6％→1.8％に改善した。 株探ニュース