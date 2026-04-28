28日11時現在の日経平均株価は前日比319.33円（-0.53％）安の6万218.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1181、値下がりは345、変わらずは40と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は339.51円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が207.57円、東エレク が129.73円、日東電 が40.56円、ファナック が33.86円と続いている。 プラス寄与度トップはファスト