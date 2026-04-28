国際卓球連盟（ITTF）は27日、2026年第18週の世界ランキングを発表した。 ■TOP100入り日本勢は12選手 男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が王楚欽（中国）、トルルス・モーレゴード（スウェーデン）に続く3位をキープ。また、松島輝空（木下グループ）も8位を維持し、2人が引き続きトップ10入りを果たしている。その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が前週と変わ