新潟市の繁華街・万代で77歳の男が20代女性に刃物を突きつけてケガをさせたとして逮捕された事件で、新潟地検は27日付で男を鑑定留置したと発表しました。 新潟市中央区の袖山修容疑者(77)は16日午前9時ごろ、新潟市中央区万代のベーカリー店で20代の女性従業員に刃物を突きつけて「金を出せ」と脅迫し、抵抗した女性にケガをさせたとして、強盗致傷などの疑いで逮捕・送検されています。 新潟地検は、袖山