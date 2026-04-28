台湾メディアの中時新聞網は27日、「米半導体大手のエヌビディアは世界で最も稼ぐ企業の一つだが、その地位は今後挑戦に直面するかもしれない」と報じた。海外メディアによると、韓国テクノロジー大手のサムスン電子が2027年にエヌビディアを抜いて世界最高収益企業に躍り出る可能性があるという。記事によると、この予測の主な根拠はメモリー半導体市場の強靭（きょうじん）な成長モメンタムにある。これがサムスン全体の収益を大