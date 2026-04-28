宇宙の魅力をやさしい言葉で伝え、「星空の案内人」として知られる天文学者、渡部潤一さん（６５）は「宇宙の９５％はわかっていない。でも、わからないから面白いんです」と語る。どういうことか。京都産業大学神山（こうやま）宇宙科学研究所の所長になったばかりの渡部さんに聞いた。星空浴なら、見上げればどこでもできる数ある星の神話でも七夕伝説はことに有名だ。日本では織り姫（こと座のベガ）と彦（ひこ）星（わし座