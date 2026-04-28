お笑いコンビ・たくろうが２８日、東京タワー内で行われた、サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」の期間限定イベント「東京タワーオールフリーＤＡＹ」のイベントにタレント・小倉優子と出席した。上京から間もなく１カ月となるたくろうの２人は東京での生活について問われ、きむらバンドは「正直、僕は少し寂しさはある」と吐露。大阪では大体の芸人仲間が近所に住んでいるとし、「東京は（芸人が