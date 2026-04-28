ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ブレンダン・フレイザー主演、HIKARI監督の『レンタル・ファミリー』のブルーレイ＋DVD セットを2026年7月1日に発売する。価格は5,390円。また、本日4月28日からデジタル配信（購入/レンタル）もスタートする。『レンタル・ファミリー』のブルーレイ＋DVDが7月1日に発売『レンタル・ファミリー』は、異国の街で孤独を抱えるひとりの男が、他人の人生に寄り添うことで自らも変わっていく姿を、ユ