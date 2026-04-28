お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が２８日に「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ごみを回収中にレジ袋に包丁が入っていたという驚きの経験を明かした。ごみ清掃員としても活動している滝沢は包丁の画像を添付し「友達の清掃員が実際に回収した包丁です。僕も持ち上げた瞬間にレジ袋から飛び出てきたことがあります！」と驚きのエピソードを披露。さらに「自治体によって捨て方は違いますが、僕の地域ではダンボールに包んで