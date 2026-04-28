事件を追う “刑事ものドラマ” ながら、役者同士のコミカルな掛け合いがてんこ盛りで楽しませてくれる。しかし、そんなコメディーシーンには、笑えない伏線が張られまくっている可能性も……？4月21日（火）に第2話が放送された佐藤二朗×橋本愛のダブル主演作『夫婦別姓刑事（デカ）』（フジテレビ系）。四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）は沼袋警察署でバディを組む刑事同士ながら、結婚して夫婦に。しかし、警察には