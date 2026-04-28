26日の広島戦で死球を受け、試合途中に負傷交代した阪神の近本光司が27日、一軍登録抹消された。“1番”、“センター”がぽっかりと空いた。攻走守にタイガースを支えてきた近本の離脱は本人だけでなく、チームにとっても痛い。逆に言えば、外野のポジションが1つ空くことになる。現状外野でレギュラーと呼べるのはライトを守る森下翔太のみ。2つのポジションが空いたことで、出場機会がその他の選手に増える。若手にとって