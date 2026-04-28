Image: 株式会社ASTROSQUARE スキャナーを使う機会って、思いのほか多くないですか。今はスマホやタブレットにもスキャン機能が搭載されているので、少ない枚数であれば場所を選ばずにデスクでもパパッと撮影できますが、枚数が多かったり、両手をフリーにした状態でスキャンしたかったりするのなら、専用のスキャナーが欲しくなりますよね。そこで紹介したいのが、AIポータブルスキャナーの