【Steam Controller】 5月5日2時より販売予定 価格：未定 Valveは、PC用コントローラー「Steam Controller」を5月5日2時より販売する。価格は未定。 本製品は、同社が展開するPCゲーム配信プラットフォーム「Steam」用に設計されたコントローラー。Steam入力で設定可能となっており、2つのトラックパッドを搭載するほか、付属の「Steam Co