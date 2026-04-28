レインズインターナショナルが展開する「牛角」は5月7日から、食べ放題コースが平日20%OFF、休日10%OFFとなる「母の日キャンペーン」を牛角全店(一部除く)で実施する。母の日キャンペーン2026年5月7日〜5月14日の期間、同社公式アプリの「クーポン画面」をスタッフに提示すると、食べ放題コースが平日20%OFF、休日10%OFFとなる。母の日クーポンは5月7日に同アプリのクーポンページに反映される。対象は「お気軽コース」(3,058円)、