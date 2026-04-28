日常からちょっとしたお出かけまで、スタイリングに迷う瞬間は意外と多いもの。そんなときに、「これ穿いとけばなんとかなる！」と頼れるパンツが一本あると心強いかも。今回は、【GU（ジーユー）】で見つけた、穿くだけで大人の抜け感が狙える注目のジーンズをご紹介します。スタッフさんのお手本コーデとともに、その魅力をチェックしてみてください。 脚長効果もこなれ感もGUのジーンズが優秀す