猫に「鼻くそ」ができる3つの原因 1.空気中のホコリや砂 猫の鼻は常に湿っており、フィルターのような役割を果たしています。部屋の中を漂っている目に見えないほど小さなホコリや、トイレの砂から舞い上がる細かな粉塵が、鼻の粘液と混ざり合って固まると「鼻くそ」になるのです。 特に、家の中を活発に動き回る猫や、顔を突っ込んで匂いを嗅ぐのが好きな猫は、鼻の周りに汚れがつきやすくなります。