筆者の話です。血圧をきっかけに始めた減塩生活で、思わぬ壁にぶつかりました。続けられるか迷ったとき、あるひと言で考え方が変わって――。 血圧の指摘 「血圧が少し高いですね」健康診断の結果を見ながら、医師にそう言われました。 これまで特に気にしていなかった数値でしたが、指摘されて初めて、食生活を見直したほうがいいのかもしれないと感じます。まずはできることから始めようと、減塩を意識するこ