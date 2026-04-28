【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【伊東純也〈後編〉】 いかにしてハードワークのできるスピードスターに変貌したのか（元甲府監督・佐久間悟）FW伊東純也（ベルギー1部ゲンク／33歳）前回カタールW杯以後にドイツ、ブラジル、イングランドを撃破して北中米W杯の大躍進が期待される日本代表。主役を演じると期待されているのが、イナズマの異名を持つ33歳の快速FW伊東純也だ。プロキャリアの第一歩を踏み出した2015年