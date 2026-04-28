現場周辺の様子午前11時半ごろ 28日午前、岡山県備前市の片上大橋付近の海上で小型船が浸水し、男性1人が心肺停止の状態で見つかりました。 玉野海上保安部によりますと、28日午前8時ごろ、備前市の片上大橋付近の海上で、小型船に乗っていた男性から連絡を受けた知人が「小型船が浸水し、船内に人が取り残されているようだ」と118番通報しました。 小型船は一時海に船首だけが出た状態で沈んでいましたが、ほかの