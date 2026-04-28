2025年11月1日のサービス開始から間もなく半年となる「DOWNTOWN+」。ひと頃に比べたら話題になる回数も減ってきているが、《絶対感動する回になる》と期待が高まっている配信がある。5月10日に公開が予定されているドキュメントだ。【もっと読む】松本人志の地上波本格復帰を誘発？ 消息不明だった板東英二が高須克弥氏のインスタに登場の意味深タイトルは「その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント」。予告による