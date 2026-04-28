フェイエノールトFW上田綺世が「ESPN」選出ベスト11入りオランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が、国際スポーツ専門局「ESPN」による週間ベストイレブンに5回目の選出を受けた。先週末の上田は4月25日のフローニンゲン戦にスタメン出場すると、PKによる1点と、左サイドから斜めのパスを受けて巧みなターンから冷静に流し込んだゴールの2得点。得点ランキング首位独走の25点に伸ばした。ファンからも「安定して活