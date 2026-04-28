【新華社ハルビン4月28日】中国最大の穀倉地帯、黒竜江省では気温の上昇に伴い、春の農作業用資材の輸送が最盛期を迎えている。ハルビンの鉄道部門は「数智化（デジタル化・スマート化）」のさらなる高度化・転換を進め、無人・スマート技術装備を開発・導入して貨物輸送の需要に応え、農作業用物資や食糧（穀類・豆類・芋類）の効率的な輸送に必要な輸送力を確保している。同省の鉄道を管理、運営する中国鉄路ハルビン局集団