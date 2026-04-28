ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見に臨んだ。三浦、木原ともに万感の涙を流しながらの会見。互いに感謝の言葉をかけあった。２０１９年７月、トライアウトをきっかけに結成した「りくりゅう」。木原は「璃来ちゃんに（当時）声をかけてもらっていなかったら、引退していた。声をかけて下さっ