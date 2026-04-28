江西省撫州市楽安県の老虎脳自然保護区に生育するギンリョウソウ。（４月９日撮影、撫州＝新華社配信／竜楽水）【新華社南昌4月28日】中国江西省撫州市楽安県厳杭村の住民がこのほど、同県の老虎脳省級自然保護区で、透き通るように白く「仙草」（伝説上の霊草）のような姿をした珍しい植物数十株を発見した。同県林業部門の技術者が現場で詳しく照合した結果、ギンリョウソウと確認された。ギンリョウソウはツツジ科ギンリョ