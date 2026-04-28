◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＥ・ディアス投手（３２）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ドジャースタジアムで術後初めて取材に応じた。数週間でキャッチボールを始める予定だといい、「今は腕もすごくよく動きますし、自分でも驚いています」と現状を語った。２０日（同２１日）に右肘関節遊離体のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ