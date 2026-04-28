俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）。佐野史郎が演じるのは、みなとが通う鮨アカデミーの生徒の一人・立石船男。仕事をリタイアした後、趣味として鮨を習いにやってきたダンディで多才な紳士という役柄だ。そんな立石を演じる佐野にインタビュー。役への向き合い方や撮影現場の雰囲気、そして本作に込められた思いを聞いた。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！■