サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄がこのほど、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（28日スタート、毎週火曜後10：00）の合同取材に出席。高橋が、妻・清水みさとと交際開始1週間での出来事を明かした。【写真】モデルに経営者も！『時計じかけのマリッジ』出演女性陣『時計じかけのマリッジ』は、婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない婚活リアリテ